Afganistan'da Mülteciler İçin 1,23 Milyon Dolar Kaynak Tahsis Edildi

KABİL, 17 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, önde gelen ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla 4 mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlıktan pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamada söz konusu mutabakat zabıtlarıyla birçok vilayette ülkeye geri dönen mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş ailelere yardım için 1,23 milyon ABD dolarından fazla kaynak tahsis edildiği belirtildi. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde Kabil, Kuner, Helmand, Zabul, Nimruz, Badgis, Ferah ve Herat vilayetlerinde 10.749'dan fazla aileye ve 110.812 kişiye destek sağlanacağı ifade edildi.

Söz konusu fonların, bu vilayetlerde mültecilere yardım merkezlerinin inşası, nakdi yardımlar, kışlık ihtiyaç malzemeleri ve mutfak gereçlerinin temini, eğitim programları ve halka yönelik bilinçlendirme kampanyalarının düzenlenmesi ve sosyal ve psikolojik hizmetlerin desteklenmesinde kullanılacağı kaydedildi.

Komşu ülkelerden ülkeye geri dönüşlerin yaşandığı dönemde Afganistan hükümeti, ekonomik zorluklarla mücadele ve istihdamı teşvik için yerel ve uluslararası ortaklardan daha fazla yatırım çekmeye çalışıyor.