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Afganistan'da meydana gelen seller için yardım çağrısı

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Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen seller dolayısıyla STK'lar ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu. Açıklamada, Türkiye, Türk yardım kuruluşları ve bu ülkede yaşayan iyiliksever Afganlardan afetzedelere insani yardım yapılması konusunda işbirliği çağrısında bulunuldu.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen seller dolayısıyla STK'lar ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulundu.

Elçilik, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Afganistan'ın Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerinde meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan sel felaketinden etkilenen ailelerin acısı derinden paylaşılarak, başsağlığı dilendi.

"Felaketin ardından tüm sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların sağlanmasına yardımcı olacakları umulmaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye, Türk yardım kuruluşları ve bu ülkede yaşayan iyiliksever Afganlardan afetzedelere insani yardım yapılması konusunda işbirliği çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan Büyükelçiliği bir kez daha afetzedelere başsağlığı dileklerini bildirir ve ülke içindeki durumu yakından takip ederek ev sahibi ülke ve uluslararası kuruluşlardan gelecek her türlü insani yardımı kolaylaştırmaya ve koordine etmeye tamamen hazır olduğunun altını çizer."

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller can ve mal kayıplarının artmasına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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