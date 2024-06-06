Üye Girişi
Haberler

Afganistan'da meydana gelen seller 80 bin kişiyi etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da son dönemde meydana gelen sellerin 80 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve bu kişilere yardım ulaştırabilmek için 14,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da son dönemde meydana gelen sellerin 80 bin kişiyi olumsuz etkilediğini ve bu kişilere yardım ulaştırabilmek için 14,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

WFP'nin raporunda Afganistan'da meydana gelen sellerin bıraktığı hasarın boyutu paylaşıldı. Raporda mart, nisan ve mayıs aylarında meydana gelen ani sellerin özellikle kuzeydoğu ve batı bölgelerinde altyapıyı ciddi ölçüde olumsuz etkilediği ve kimi bölgelere yardım ekiplerinin ulaşamadığı kaydedildi.

10-17 Mayıs'taki seller nedeniyle Bağlan, Tahar, Badahşan, Gor, Herat ve Belh vilayetlerinde 9 bin evin hasar gördüğü, ölü ve yaralı sayısının 540'ı geçtiği belirtildi.

Sellerden ülke çapında 80 bin kişinin olumsuz etkilendiği, bu kişilerin acil yardıma ihtiyacı bulunduğu ve bunun için acil olarak 14,5 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Selzedelerin acil gıda, barınma ve temiz su ihtiyaçlarının öncelendiği aktarıldı.

Mayıs ayının ikinci haftası meydana gelen seller en fazla Bağlan vilayetini etkilemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Afganistan Doğal Afetler Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı

 Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title