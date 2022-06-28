Afganistan'da meydana gelen depremin ardından uluslararası yardımlar - Haberler

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Afganistan'da meydana gelen depremin ardından uluslararası yardımlar

AA - Sardar Shafaq - Güncel
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Afganistan'da 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan insani yardımlar, afet bölgesine ulaştırılmaya başlandı.

Afganistan'da 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından toplanan insani yardımlar, afet bölgesine ulaştırılmaya başlandı. Host kentine gönderilen insani ve tıbbi yardım malzemeleri, Host Uluslararası Havaalanı'nda depremzedelere teslim ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Host Havaalanı'nda 50 yataklı bir sahra hastanesi kurdu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sardar Shafaq - Güncel

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