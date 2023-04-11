Afganistan'da Mayın Patlamasında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

GAZNE, 11 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde geçmiş savaşlardan geriye kalan bir kara mayınının patlaması sonucunda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Salı günü devlete ait Bakhtar Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pazartesi günü öğleden sonra Nahoor ilçesinin Gulzar Borjagi köyünde oyuncağa benzeyen bir cihaz bulan bir grup çocuk, cihazla oynamaya başladı. Cihazın patlaması sonucu iki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Pazar günü Gazne'ye komşu Kandahar vilayetinde meydana gelen benzer bir patlamada bir çocuk hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Afganistan, dünyada en fazla mayın kirliliğine sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Ülkede geçen 40 yıl içinde meydana gelen savaşlar ve iç çatışmalardan geriye kalan infilak etmemiş cihazların patlaması yüzünden her ay çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor.