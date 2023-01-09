Afganistan'da Madende Mahsur Kalan 3 Madenci Kurtarıldı
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BEDAHŞAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki bir hastanede tedavi gören yaralı madenciler, 8 Ocak 2023.
BEDAHŞAN, 9 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın Bedahşan vilayetindeki bir hastanede tedavi gören yaralı madenciler, 8 Ocak 2023.
Vilayet Enformasyon ve Kültür Müdürü Kari Maazudin Pazar günü, kurtarma ekibinin Afganistan'ın kuzeyindeki Bedahşan vilayetinde 61 saat sonra enkaz altından üç madenciyi kurtardığını bildirdi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel