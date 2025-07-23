Afganistan'da Maden Patlaması: 6 Ölü, 12 Yaralı

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Afganistan'ın Baglan vilayetinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay, Karkar kömür madeninde gerçekleşti.

KABİL, 23 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde yer alan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Madenin bölge müdürü Mevlevi Abdullah, patlamanın salı günü yerel saatle 15.30'da Karkar kömür madeninde meydana geldiğini söyledi.

6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralılarınsa hastaneye kaldırıldığını belirten Mevlevi, olayla ilgili başka bilgi vermedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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