Haberler

Afganistan'da 4 Madenci Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın Bedahşan vilayetinde bir maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 4 madenci yaşamını yitirdi. Olay, denetimsizlik ve yetersiz güvenlik önlemlerinin yarattığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

KABİL, 10 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Bedahşan vilayetinin Haş bölgesinde bulunan bir değerli ve yarı değerli taşlar madeninde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle en az 4 madenci yaşamını yitirdi.

Bedahşan Vilayet Polisi Sözcüsü İhsanullah Kemger cuma öğleden sonra yeraltındaki çalışma alanlarında zehirli gazın birikmesi sonucu meydana gelen olayda madencilerin boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Kemger madencilerin cansız bedenlerinin çıkarılarak ailelerine teslim edildiğini belirtti.

Söz konusu olay, Bedahşan'daki son dönemde yaşanan ölümcül maden kazalarının sonuncusu olarak kayda geçti. Ekim 2025'te de vilayetteki başka bir madende tünel çökmesi sonucu 2 altın madencisi yaşamını yitirmişti.

Değerli yeraltı kaynaklarının çıkarılmasındaki denetimsiz madencilik uygulamaları, yetersiz güvenlik ekipmanları ve vasıfsız iş gücünün kullanılması bu tür kazaların sık yaşanmasının sebebi olarak gösteriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum