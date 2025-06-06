Afganistan'da Kurban Bayramı Yarın Başlayacak

Afganistan'da Kurban Bayramı Yarın Başlayacak
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İslam dünyasında bugün Kurban Bayramı kutlanırken, Afganistan'da bayram 7 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek. Ülkede bu süre zarfında dört gün resmi tatil ilan edildi.

İslam dünyasının genelinde Kurban Bayramı bugün idrak edilirken Afganistan'da ise bayram yarın başlayacak.

Afganistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kurban Bayramı 7 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkede arife günüyle birlikte dört gün resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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