Afganistan'da Kurban Bayramı Yarın Başlayacak

İslam dünyasının genelinde Kurban Bayramı bugün idrak edilirken Afganistan'da ise bayram yarın başlayacak.

Afganistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kurban Bayramı 7 Haziran Cumartesi günü idrak edilecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülkede arife günüyle birlikte dört gün resmi tatil ilan edildi.