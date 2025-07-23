Afganistan'da Kömür Madeninde Çökme: 6 Ölü, 12 Yaralı
Afganistan'ın Bağlan vilayetindeki Karkar Kömür Madeni'nde meydana gelen çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde bulunan kömür madeninde meydana gelen çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
Afganistan yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına göre vilayette bulunan Karkar Kömür Madeni'nde dün çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel