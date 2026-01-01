Haberler

Afganistan'da son 3 günde kar yağışı ve seller nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da son 3 günde meydana gelen şiddetli kar yağışı ve seller nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı ve birçok ev sular altında kaldı. Altyapının hasar gördüğü bölgelerde 1800 aile etkilendi.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, ülkede meydana gelen şiddetli kar yağışı ve sellere ilişkin açıklama yaptı.

Son 3 günde şiddetli kar yağışı ve seller nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyuran Hamad, çok sayıda evin sular altında kaldığını bildirdi.

Olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksattığını aktaran Hamad, selin vurduğu bölgelerde altyapının hasar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu ve 1800 ailenin etkilendiğini ifade etti.

Hamad, selden etkilenen bölgelere ihtiyaçları belirlemek üzere ekipler gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
