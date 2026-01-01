Afganistan'da son 3 günde kar yağışı ve seller nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da son 3 günde kar yağışı ve seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı ve çok sayıda ev sular altında kaldı.

Kabil merkezli Tolonews'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetim Sözcüsü Muhammed Yusuf Hamad, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Son 3 günde kar yağışı ve seller nedeniyle ülkenin farklı vilayetlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Hamad, 11 kişinin de yaralandığını aktardı.

Öte yandan Hamad, seller nedeniyle ülkede 274 evin yok olduğunu ve 1558 evin de kısmi olarak sular altında kaldığını kaydetti.