Üye Girişi
Haberler

Afganistan'da Kadınlar Resim Kurslarıyla Hem Sosyal Hayata Katılıyor Hem de Kazanç Elde Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın başkenti Kabil'de resim kursuna giden genç kadınlar, hem sosyal hayata katılıyor hem de yaptıkları tabloları satarak kazanç elde ediyor. Kadın kursiyerlerin çoğunluğunu eğitim yasağı nedeniyle üniversiteye gidemeyen öğrenciler oluşturuyor. Genç kadınlar, kendilerine destek verilmesini istiyor ve hemcinslerine sanat öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de resim kursuna giden genç kadınlar, hem sosyal hayata katılıyor hem de yaptıkları tabloları satarak kazanç elde ediyor.

Başkentte 30'a yakın kursiyer, bir yıldır haftanın 5 günü Özel Meşhel Üniversitesinin Çiçekçiler Sokağı'nda tahsis ettiği 30 metrekarelik atölyede eğitim alıyor. Bazı kursiyerler, derslere katılabilmek için her gün en az 2-3 saat yol katediyor.

Kadın kursiyerlerin çoğunluğunu eğitim yasağı nedeniyle kazandıkları üniversitelere gidemeyen 18 ile 25 yaş arası öğrenciler oluşturuyor.

Şu ana kadar Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'daki yerleşkeleri dahil çeşitli galerilerde hünerlerini sergileyen genç kadınlar, kendilerine destek verilmesini istiyor ve hemcinslerine sanat öğrenmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Tablolarda genellikle Afganistan'ın tanınmış şahsiyetlerinin portreleri ile ülkenin doğal ve tarihi güzellikleri resmediliyor.

Kimi Afganlar, Taliban yönetiminin önde gelen isimlerinin kimileri de sevdiklerinin portrelerini sipariş veriyor. Sipariş üzerine tablolar, en kısa sürede tamamlanarak teslim ediliyor.

Tablolar, boyutuna, çalışılan konunun zorluğuna ve işçiliğe göre ücretlendiriliyor.

"Sanat öğrenmek motivasyon sağlıyor"

21 yaşındaki eğitmen Müjgan Durrani, son bir yılda 20'den fazla yerde resimlerini sergilediklerini ve faaliyetlerini artırmak istediklerini söyledi.

Durrani, resme ilgi duyan arkadaşlarıyla hemcinsleri için hobi alanı oluşturmak ve psikolojik sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak için atölyeyi kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban yönetiminden bizler için galeri tesis etmelerini, kadınlara çalışma izni vermelerini, kendimizi geliştirmemiz ve geleceğimizi inşa etmemiz için olanak sağlamasını, okul ve üniversitelerin yeniden açılmasını istiyoruz. Daha önce evde olup şu an atölyemize gelen kızların sanat öğrenmesi, çalışmaya dair iyi bir motivasyon sağlıyor. Eğitim yasağı nedeniyle bu sanata yönelmeleri, psikolojik sorunlara sürüklenmelerinin de önüne geçiyor."

19 yaşındaki Sima Seyidbaşa da atölyeye her gün iki saatlik mesafedeki evinden gelip gittiğini anlattı.

Resim alanında ilerlemek ve başarılı kariyere sahip olmak istediğini dile getiren Seyidbaşa, şunları kaydetti:

"Resim iyi hisler veriyor, motivasyon veriyor. Evde duramıyoruz, durunca kötü hissediyoruz. Evde kaldığımız bir yılda depresyona girdik. Doktorlar, bir uğraşımızın olmasını önerdi. Bu da zihnimizi olumlu etkileyen en iyi yöntemdi. Resim yapmak mutlu ediyor."

Afganistan'da Taliban yönetiminin işbaşına gelmesinin ardından kadınlara sosyal hayatta ve çalışma yaşamında getirilen kısıtlamalar, uluslararası alanda da geniş yankı bulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Kabil Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title