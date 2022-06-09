Afganistan'da İslam Devleti Örgütüne Ait Bir Silah Deposu İmha Edildi - Haberler

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Afganistan'da İslam Devleti Örgütüne Ait Bir Silah Deposu İmha Edildi

Xinhua - Güncel
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Afganistan'da İslam Devleti Örgütüne Ait Bir Silah Deposu İmha Edildi

PARVAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Afgan güvenlik güçleri, Afganistan'ın Parvan vilayetinde İslam Devleti (İD) örgütünün imha edilmiş silah deposunda nöbet tutuyor, 8 Haziran 2022.

PARVAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Afgan güvenlik güçleri, Afganistan'ın Parvan vilayetinde İslam Devleti (İD) örgütünün imha edilmiş silah deposunda nöbet tutuyor, 8 Haziran 2022. Vilayet polis sözcüsü Mohammad Kamran Habibi Salı günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Afganistan'ın doğusundaki Parvan vilayetinde İslam Devleti'ne ait bir silah deposunu bulup imha ettiğini söyledi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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