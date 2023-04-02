Afganistan'da Havan Topunun Patlaması Sonucu 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

MAİDAN SHAR, 2 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinde, Cumartesi günü önceki savaşlardan kalma bir havan topunun patlaması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.

Vilayet polis sözcüsü Yusuf İsrar, Pazar günü basına yaptığı açıklamada Sayedabad ilçesindeki olayın, çocukların Cumartesi akşamı buldukları havan topuyla oynadıkları sırada havan topunun birden patlaması sonucu meydana geldiğini ve iki kardeşin öldüğünü söyledi.

Son olay, Afganistan'da son altı günde masum çocukların hayatlarını kaybetmesine yol açan benzer türdeki üçüncü patlama oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Salı günü meydana gelen benzer bir patlamada iki çocuk hayatını kaybederken dördü de yaralanmıştı. Ülkenin güneyindeki Zabul vilayetinde de, önceki savaşlardan kalma patlamamış bir mayının Cuma günü infilak etmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, üçü de yaralandı.

Savaşın yıktığı Afganistan, dünyada topraklarında en çok mayın bulunduran ülkelerden biri. Her ay çoğu çocuk onlarca kişi, son kırk yıldır süren savaşlardan ve ülkedeki iç kargaşa dönemlerinden kalan patlamamış bombaların infilak etmesi sonucu ya hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor.