Afganistan'da Havan Mermisinin İnfilak Etmesi Sonucu 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

KANDAHAR, 9 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın güneyindeki Kandahar eyaletinde, havan mermisinin patlaması sonucu aynı aileden üç çocuk hayatını kaybetti.

Kandahar Eyalet polis sözcüsü Hafız Saber'in bildirdiğine göre, Kandahar kentine bağlı Hacı Aziz bölgesinde Pazartesi akşam saatlerinde, çocuklar geçmiş savaşlardan kalma havan mermisi buldu. Yetkili, kardeşlerin havan mermisiyle oynamaya başlamasından sonra aniden infilak etmesi sonucu üç çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Geçen hafta Afganistan'ın doğusundaki Logar eyaletinde de benzer bir kazada bir erkek hayatını kaybetmişti.

Afganistan, dünyada en çok mayının bulunduğu ülkelerden biri olma özelliğini taşıyor. Ülkede her ay onlarca insan, geçtiğimiz kırk yıl boyunca devam eden savaşlardan ve iç çatışmalardan arta kalan mayın ve mühimmatın patlaması nedeniyle ölüyor veya sakat kalıyor.