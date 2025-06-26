Afganistan'da Haşhaş Yerine Yasal Ürünler Yetiştiriliyor

VARDAK, 26 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Vardak vilayetinde daha önce haşhaş yetiştirmek için kullanılan arazide yasal ürünler yetiştiren bir Afgan çiftçi, 23 Haziran 2025.

Afganistan hükümeti, çiftçilerin uyuşturucu ekimi, kaçakçılığı ve ticaretini çeşitli yöntemlerle durdurmalarını sağlamak amacıyla alternatif stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Yerel yetkililer, halkı bilinçlendirme kampanyalarının yanı sıra tarımsal alternatifler de sunuyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)