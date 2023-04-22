Afganistan'da Halk Bayramı Sıkı Güvenlik Önlemleri Altında Kutluyor

Afganistan'da halk Cuma günü sıkı güvenlik tedbirleri altında bayram namazı kıldı.

Afganistan genelinde herhangi bir güvenlik ihlali bildirilmezken, kolluk kuvvetleri personeli olası güvenlik tehditlerini engellemek için camilerin ve riskli bölgelerin etrafına konuşlandırıldı.

SES (Darice): FAHİM, Kabil sakini:

"Güvenlik durumu iyi ve Afganistan halkının üç günlük bayramı huzurlu bir ortamda kutlayabileceğinden umutluyum."

Ramazan Bayramı hutbesinde savaştan zarar görmüş ve ekonomik olarak yoksullaşmış ülkelerinde kalıcı barış ve güvenlik için dua eden imamlar, Afganistan'da yoksulluğun azaltılması için iş olanakları yaratılması çağrısında da bulundular.

Ülkenin İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani, Ramazan Bayramı arifesinde yayımladığı mesajda, polisin Cuma gününden itibaren üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca huzur ve güvenliği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağı konusunda halka güvence verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.(XHTV)