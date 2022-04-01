Afganistan'da gözaltındaki ABD vatandaşı ile ABD'de oturum sahibi kişiler serbest bırakıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gözaltında bulunan Safiullah Rauf adlı ABD vatandaşı ile ABD'de oturum izni bulunan Anees Halil'in serbest bırakıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD vatandaşı Safiullah Rauf ve daimi oturum izinli Anees Halil'in Afganistan'da haksız yere gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını teyit edebiliriz. ABD'ye getirilmeden önce Katar'a vardılar." ifadelerini kullandı.

Price, söz konusu iki kişinin serbest bırakılmasında çaba gösteren herkese minnettar olduklarını ve Amerikalıların yurt dışında haksız yere tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.