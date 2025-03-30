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Afganistan'da Gözaltında Tutulan ABD Vatandaşı Faye Dail Hall Serbest Bırakıldı

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Şubat ayından bu yana gözaltında tutulan ABD vatandaşı Faye Dail Hall, Katarlı müzakerecilerin aracılığıyla serbest bırakılması sonrası sağlığının iyi olduğu belirtildi ve ABD'ye dönmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Afganistan'da şubat ayından bu yana gözaltında tutulan ABD vatandaşı Faye Dail Hall'un serbest bırakıldığı açıklandı.

Associated Press (AP), ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, izinsiz insansız hava aracı (İHA) kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Hall'un, Katarlı müzakerecilerin aracılık ettiği bir anlaşma kapsamında serbest bırakıldığı belirtildi.

Başkent Kabil'de bulunan Katar Büyükelçiliği'ne götürülmesinin ardından bir dizi tıbbi muayeneden geçen Hall'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Hall'un, ülkesi ABD'ye dönmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad da X hesabından yaptığı paylaşımda Hall'un fotoğrafını paylaşarak, "Şu anda Kabil'deki Katarlı dostlarımızın gözetiminde, yakında evine doğru yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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