Afganistan'da Gözaltına Alınan İngiliz Çifti Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Afganistan yönetimi, gözaltında tutulan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakıldığını duyurdu. Çiftin serbest kalmasında Katar'ın aracılığı önemli rol oynadı.

Afganistan yönetimi, şubat ayında gözaltına alınan İngiliz vatandaşı Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds'un serbest bırakıldığını bildirdi.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yasalara aykırı davranışlarda bulundukları" gerekçesiyle gözaltına alınan Reynolds çiftinin, mahkemeye çıkarıldığını ifade etti.

Reynolds çiftinin, duruşmanın ardından serbest bırakıldığını duyuran Belhi, sürece aracılık eden Katar'a "çabaları ve kolaylaştırıcı rolü" için teşekkür etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, İngiltere'nin Afganistan Özel Temsilcisi Richard Lindsay ile Katar heyetinin ülkeye yaptığı ziyaretin ardından çiftin serbest bırakıldığı belirtildi.

Yaklaşık 18 yıldır Afganistan'da yaşayan ve Bamiyan vilayetinde bir eğitim kurumu işleten Peter Reynolds ve eşi Barbie Reynolds, şubat ayında yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Çiftin oğlu Jonathan Reynolds, temmuz ayında Guardian'a verdiği röportajda, ebeveynlerinin durumunun kötüleştiğini ve cezaevinde ölebileceklerinden endişe ettiğini söylemişti.

