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Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi öldü

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Afganistan'da gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Hazara Şiilerine ait Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Hazara Şiilerine ait Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Asıf Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in merkezinde bulunan Tibyan Kültür Merkezi'nde gazetecilerin katıldığı etkinlik esnasında bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Veziri, 5 kişinin yaralandığını söyledi.

Veziri, yaralıların arasında gazetecilerin de bulunduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan önceki gün terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği, Mezar-ı Şerif'in merkezindeki intihar saldırısında Belh Valisi Muhammed Davut Muzemmil ile 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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