Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi
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SAMANGAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın iç kesimlerinde yer alan Samangan vilayetinde elma yetiştiricileri bugünlerde elma hasadıyla meşgul.Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat ettikleri elmaları kasalara yerleştirmiş Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022.
SAMANGAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın iç kesimlerinde yer alan Samangan vilayetinde elma yetiştiricileri bugünlerde elma hasadıyla meşgul.
Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat ettikleri elmaları kasalara yerleştirmiş Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğra f: Khibar Momand/Xinhua)
Afganistan'ın Samangan vilayetinde elmaları kasaya yerleştiren bir Afgan çiftçi görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/X inhua)
Afganistan'ın Samangan vilayetinde elmaları kasalara yerleştiren Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/ Xinhua)
Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat edilmiş elmalar görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)