Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi Güncel Haberler SAMANGAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın iç kesimlerinde yer alan Samangan vilayetinde elma yetiştiricileri bugünlerde elma hasadıyla meşgul.Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat ettikleri elmaları kasalara yerleştirmiş Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. SAMANGAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın iç kesimlerinde yer alan Samangan vilayetinde elma yetiştiricileri bugünlerde elma hasadıyla meşgul. Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat ettikleri elmaları kasalara yerleştirmiş Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğra f: Khibar Momand/Xinhua) Afganistan'ın Samangan vilayetinde elmaları kasaya yerleştiren bir Afgan çiftçi görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/X inhua) Afganistan'ın Samangan vilayetinde elmaları kasalara yerleştiren Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/ Xinhua) Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat edilmiş elmalar görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Afganistan Güncel Haberler

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