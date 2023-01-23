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Afganistan'da Dondurucu Soğuklar Yüzünden İki Haftada 104 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afganistan'da Dondurucu Soğuklar Yüzünden İki Haftada 104 Kişi Hayatını Kaybetti

KABİL, 23 Ocak (Xinhua) -- Afganistan Doğal Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede son iki hafta içinde yoğun kar yağışı ve dondurucu hava yüzünden aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 104 kişinin hayatını...

KABİL, 23 Ocak (Xinhua) -- Afganistan Doğal Afet Yönetimi ve İnsani İşler Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede son iki hafta içinde yoğun kar yağışı ve dondurucu hava yüzünden aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 104 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerel basına açıklamalarda bulunan Rahimi, son birkaç haftadır Tahar, Bedahşan, Nimruz, Kandahar, Lagman, Gazni, Uruzgan, Cüzcan, Sar-i Pul, Faryab, Paktika, Belh, Samangan, Bamyan ve ülkenin diğer bölgelerinde yoğun kar yağışı, dondurucu soğuklar ve gaz nedeniyle boğulma gibi sebeplerle aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Isıtma sisteminin olmadığı, para sıkıntısı çeken Afganistan'da, insanlar ısınabilmek için genellikle kömür, odun veya sıvı gaz kullanıyor ve bu birçok durumda gaz sızıntısı veya karbon monoksit nedeniyle insan hayatına mal oluyor.

Aşırı soğuk hava ve kar yağışı, sıcaklığın eksi 30 santigrat dereceye düştüğü Ocak ayının ilk haftasından bu yana Afganistan'ın bazı bölgelerini kasıp kavurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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