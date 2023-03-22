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Afganistan'da deprem nedeniyle 3 kişi öldü

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Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Taliban hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman Amarhil, basına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ülkenin Tahar ve Lagman vilayetlerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Afganistan genelinde 44 kişinin yaralandığını ifade eden Amarhil, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Sağlık Bakanlığı Afganistan Güncel Haberler

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