Afganistan'da Deprem: Can Kaybı 622'ye Yükseldi

KABİL, 1 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 622'ye yükselirken, 1.555'den fazla kişi de yaralandı.

Devlete ait Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun pazartesi günkü haberine göre kurtarma ekipleri, hasarın tam boyutunu değerlendirmek ve yardım götürmek üzere iletişim imkanlarının sınırlı olduğu uzak bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Haberde çalışmaların devam ettiğini kaydeden yetkililerin can kaybının artmasından endişe ettiği de kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'ne göre 31 Ağustos'ta yerel saatle 23.47'de Afganistan'ın doğusunda meydana gelenin deprem 6,0 büyüklüğünde. Merkezi 27 kilometre uzaklıkta yer alan depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor.