Afganistan'da çığ düşmesi sonucu 12 kişi öldü Güncel Haberler Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde son 4 günde çığ düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde son 4 günde çığ düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Badahşan Doğal Afetlerle Mücadele İl Müdürü Mevlevi Muhammed Ekrem Ekberi, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Kohistan, Ragistan, Yavan, Şignan, Drayim ve Yaftal ilçelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti. Son 4 günde çığ düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ekberi, 12 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ekberi, çığ felaketinde 50 evin tahrip olduğunu kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Afganistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afganistan'da çığ düşmesi sonucu 12 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.