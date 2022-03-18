Afganistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğindeki törene Büyükelçi Cihad Erginay ve büyükelçilik çalışanları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kızılay, Türk Hava Yolları, Türkiye Maarif Vakfı gibi Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.

Tören, şehitleri anmak için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öte yandan, törende İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 101'inci yılı da kutlandı.

Büyükelçi Erginay, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ve güç dengelerini tamamen değiştirdiğini söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın dönemin gelişmeleri üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakıldığını belirten Erginay, şöyle devam etti:

"18 Mart'ta Çanakkale'de ordumuzun karada ve denizde müttefik kuvvetlerine karşı kazandığı zafer destanlaşmış, etkisi gelecek nesillere de yansımıştır. Ulu Önder Atatürk'ün yıldızının parladığı Çanakkale Savaşları bu açıdan tarihin yeniden yazılmasına neden olmuştur. Çanakkale milletimizin var oluş mücadelesinin destanıdır. Vatan sevgisi, inanç, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymakta gösterdiği üstün başarının öyküsüdür."

Çanakkale şehitlerini gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık nedeniyle minnetle andıklarını aktaran Erginay, "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılını ve İstiklal Marşı'mızın kabulünün 101'inci yılını kutlamak amacıyla bir araya geldik. Çanakkale Zaferi'nin milli mücadelemizin önemli dönüm noktalarından biri olması nedeniyle Şehitler Günü ilan edilen 18 Mart vesilesiyle Kurtuluş Savaşı'mızdan günümüze milli mücadelemizin her döneminde kutsal vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, vazgeçilmez cumhuriyetimizi milli birliğimizi ve dirliğimizi savunmak için canlarını düşünmeden feda eden tüm şehitlerimiz ile vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırları önünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle eğiliyoruz." dedi.

İstiklal Marşı'nı "Türk halkının ortak sesi, ortak vicdanı ve en kıymetli değeri" olarak tanımlayan Erginay, "Mehmet Akif, kahraman ordumuza atfettiği ve milletimize armağan ettiği İstiklal Marşı'mızın 10 kıtasında halkımızın istiklaline ve hürriyetine bağlılığına işaret ederek vatanımızın müdafaası için bizlere yol göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Muharebe Yüzbaşı Emre Boran da 107 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

Boran, "Şanlı tarihimizde bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı vatan bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda milletimizin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir." diye konuştu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Topçu Albay Sinan Uyar da törende "Çanakkale" adlı şiiri okudu.