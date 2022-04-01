Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.
Herat Hastanesinden yapılan açıklamada, Herat'ın Cebrail bölgesinde, yöresel bir oyun sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırıda 25 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 10 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Herat'ın Cebrail bölgesinde genellikle Şiiler yaşıyor.
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel