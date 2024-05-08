Afganistan'da bombalı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bombalı saldırı sonucu 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Badahşan'ın merkez ilçesi Feyzabad'ın Cevzun bölgesinde bir motosiklete mıknatısla yerleştirilen bombanın öğle saatlerinde polis konvoyunun geçişi sırasında patlatıldığını ifade etti.

Polislerin, haşhaş ekili tarlalardaki mahsulü yok etmek amacıyla kırsal alana gitmekte olduğunu belirten Kani, patlamada 3 polisin öldüğünü, 5 polisin de yaralandığını bildirdi.

Kani, olayın araştırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Badahşan'da yönetime karşı protestolar başlamıştı

Badahşan'ın Darayum ilçesinde güvenlik güçleri, 3 Mayıs cuma günü tarlalardaki haşhaşı yok etme çalışmaları sırasında kendilerine tepki gösteren bir kişiyi öldürmüş, ardından yönetime karşı protestolar başlamıştı.

Argo ilçesinde de 4 Mayıs'ta bir protestocu öldürülmüştü.

Protestoların artmasının ardından Afganistan geçici hükümetinin Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat'ın başında olduğu heyet, olayları yatıştırmak için bölgeye gitmişti.

Dün videolu bir paylaşımla açıklamada bulunan Fıtrat, insanların şikayetlerini dinlediğini ve durumun kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Fıtrat, yerel halkın haşhaşı yok etmeye yönelik çabaları desteklediğini kaydetmişti.