Afganistan'da Bir Yardım Kuruluşu Kabil'de 70 Çifte Toplu Düğün Düzenledi - Haberler

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Afganistan'da Bir Yardım Kuruluşu Kabil'de 70 Çifte Toplu Düğün Düzenledi

Xinhua - Güncel
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Afganistan'da Bir Yardım Kuruluşu Kabil'de 70 Çifte Toplu Düğün Düzenledi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ekonomik sorunlar sebebiyle kendileri düğün yapamayan 70 çift için yerel bir yardım kuruluşu toplu düğün düzenledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ekonomik sorunlar sebebiyle kendileri düğün yapamayan 70 çift için yerel bir yardım kuruluşu toplu düğün düzenledi.

KABİL, 15 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'da devlete ait Bakhtar Haber Ajansı'nın Salı günkü haberine göre, yerel bir yardım kuruluşu ülkenin başkenti Kabil'de 70 çift için toplu düğün etkinliği düzenledi.

13 Haziran 2022'de çekilen fotoğrafta, Afganistan'ın başkenti Kabil'de toplu düğündeki gelinler görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Bakhtar'ın haberinde, "Silab Vakfı dün Kabil'de 70 çift için toplu düğün düzenledi. Çiftler ekonomik sorunlar sebebiyle kendileri düğün yapamıyorlardı" denildi.

13 Haziran 2022'de çekilen fotoğrafta, Afganistan'ın başkenti Kabil'de toplu düğünde damatlar görülüyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Afganistan'da evlilik töreni düzenlemek pahalıya mal oluyor. Normal bir düğünde, damadın ailesi hem damadın hem de gelinin ailelerinden yüzlerce misafiri çağırmak zorunda; bunun maliyeti de normalde en az 10.000 ila 20.000 ABD doları. Taliban yönetimi halkı evlilik için para harcamaktan kaçınmaya çağırdı.

Xinhua / Güncel

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