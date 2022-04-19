Afganistan'da bir okul ve kursa peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi: 6 ölü - Haberler

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Afganistan'da bir okul ve kursa peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi: 6 ölü

AA - Haroon Sabawoon - Güncel
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.

Zadran, saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Haroon Sabawoon - Güncel

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