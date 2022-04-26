Afganistan'da Bir Kuyudan Su Almak İçin Bekleyen Köylüler - Haberler

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Afganistan'da Bir Kuyudan Su Almak İçin Bekleyen Köylüler

Xinhua - Güncel
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Afganistan'da Bir Kuyudan Su Almak İçin Bekleyen Köylüler

BAGLAN, 26 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir kuyudan içme suyu alıp getiren köylüler, 24 Nisan 2022. Ülkenin kuzeyinde yer alan Baglan'ın Hazarqaq köyündeki 3.

BAGLAN, 26 Nisan (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir kuyudan içme suyu alıp getiren köylüler, 24 Nisan 2022. Ülkenin kuzeyinde yer alan Baglan'ın Hazarqaq köyündeki 3.000'den fazla aile şiddetli su sıkıntısıyla karşı karşıya bulunuyor ve günlük kullanım amacıyla su bulmak için 6 kilometreden fazla yol kat etmek zorunda kalıyor. (Fotoğraf: Mehrab Ibrahimi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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