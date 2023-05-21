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Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü

Afganistan'da Askeri Helikopter Düştü

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KABİL, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde Pazar günü bir askeri helikopter düştü.

KABİL, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde Pazar günü bir askeri helikopter düştü.

Afganistan'da yerel medya kuruluşu olan Tolonews'ün Mahajir isimli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, kazanın öğleden önce Hulm ilçesinin Sayad köyünde meydana geldiği belirtildi.

Yetkili kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı olup olmadığını belirtmezken, olayla ilgili ayrıntı da vermedi.

Öte yandan Tolonews'ün ismini açıklamadığı kaynaklar, kazada helikopterin iki pilotunun da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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