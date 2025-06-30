Afganistan'da Aşırı Yağışlar ve Seller 4 Can Aldı

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Meydan Vardak ve Logar vilayetlerinde etkili olan aşırı yağış ve seller nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi yerinden edildi. Yetkililer, yıkılan evler ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Afganistan'ın Meydan Vardak ve Logar vilayetlerini etkisi altına alan aşırı yağış ve seller nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin ise yerinden edildiği bildirildi.

Tolo News'un haberine göre, aşırı yağış ve seller, başkent Kabil yakınlarındaki Meydan Vardak ve Logar vilayetlerinde etkili oluyor.

Aşırı yağış ve sellerin bu vilayetlerde 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildiren yetkililer, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 270 evin yıkıldığı seller sonucu yüzlerce kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

Sellerde kapanan yolların açıldığını kaydeden yetkililer, afetzedelere gıda ve çadır yardımlarının dağıtılmaya başlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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