Haberler

Afganistan'da ABD Vatandaşı Mahkum Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi, ABD'li yetkililerle mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu ve ülkede tutuklu bulunan Amir Amiri isimli Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi. Amiri'nin serbest bırakılması, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Afganistan yönetimi, ABD'li yetkililerle mahkum takası konusunda mutabık kalındığının açıklanmasının ardından ülkede tutuklu bulunan bir Amerikan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Zia Ahmad Takal, ABD'li yetkililerle mahkum takası konusunda anlaşmaya varıldığının bildirilmesinden kısa süre sonra konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkede tutuklu bulunan Amir Amiri isimli ABD vatandaşının serbest bırakıldığını bildiren Takal, mahkumun ne zaman ve nerede gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili ise salıverilen ABD vatandaşının Aralık 2024'ten bu yana Afganistan'da tutuklu bulunduğunu ve halihazırda ülkesine dönüş yolunda olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amiri'nin serbest bırakılmasının "memnuniyetle karşılandığı", bu gelişmenin Başkan Donald Trump yönetiminin "yurt dışında haksız şekilde alıkonulan ABD'lileri koruma kararlılığının" göstergesi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu önemli bir adım olsa da Afganistan'da haksız yere tutuklu bulunan başka ABD'liler de var. Başkan Trump, tüm tutuklu vatandaşlarımız eve dönene kadar durmayacak." ifadesi kullanıldı.

Afganistan yönetimi, 14 Ocak'ta ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını ancak Washington yönetiminin somut adımlar atmadığını belirtmişti. Ardından 21 Ocak'ta, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Ryan Corbett ve William McKenty'ye karşılık ABD'de tutuklu Han Muhammed adlı Afgan vatandaşı salıverilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da 20 Mart'ta Afganistan'da 2022'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı George Glezmann'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığından 13 Eylül'de yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabaları kapsamında tarafların, mahkumların durumuna yönelik iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.