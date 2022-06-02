Afganistan'da 700 Aileye İnsani Yardım Yapıldı - Haberler

Afganistan'da 700 Aileye İnsani Yardım Yapıldı KABİL, 2 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de insani yardım alanlar, 1 Haziran 2022. Kabil'deki ihtiyaç sahibi toplam 700 aile Çarşamba günü pirinç ve buğday gibi insani yardım malzemeleri aldı. KABİL, 2 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de insani yardım alanlar, 1 Haziran 2022. Kabil'deki ihtiyaç sahibi toplam 700 aile Çarşamba günü pirinç ve buğday gibi insani yardım malzemeleri aldı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Kabil Güncel Haberler

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