Afganistan'da 700 Aileye İnsani Yardım Yapıldı - Haberler

Afganistan'da 700 Aileye İnsani Yardım Yapıldı
Xinhua - Güncel
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KABİL, 2 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de insani yardım alanlar, 1 Haziran 2022. Kabil'deki ihtiyaç sahibi toplam 700 aile Çarşamba günü pirinç ve buğday gibi insani yardım malzemeleri aldı.
KABİL, 2 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'de insani yardım alanlar, 1 Haziran 2022. Kabil'deki ihtiyaç sahibi toplam 700 aile Çarşamba günü pirinç ve buğday gibi insani yardım malzemeleri aldı. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Xinhua / Güncel