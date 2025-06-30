Afganistan'da 7,5 Ton Yasadışı Uyuşturucu İmha Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın Tahar vilayetinde güvenlik güçleri, düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 7,5 tondan fazla yasadışı uyuşturucu maddeyi imha etti. Polis, vilayette uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı.

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Tahar vilayetinde güvenlik güçleri geçen yıl ele geçirilen ve aralarında afyon ve eroinin de bulunduğu 7,5 tondan fazla yasadışı uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Vilayetin polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada söz konusu yasadışı uyuşturucu maddelerin vilayet genelinde düzenlenen bir dizi operasyonda ele geçirildiği belirtildi.

Polis, vilayette hiç kimsenin yasadışı ürün yetiştirmesine, yasadışı uyuşturucu işlemesine ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi

Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk iş insanı tahliye edildi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.