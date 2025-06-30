Afganistan'da 7,5 Ton Yasadışı Uyuşturucu İmha Edildi

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Tahar vilayetinde güvenlik güçleri geçen yıl ele geçirilen ve aralarında afyon ve eroinin de bulunduğu 7,5 tondan fazla yasadışı uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Vilayetin polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada söz konusu yasadışı uyuşturucu maddelerin vilayet genelinde düzenlenen bir dizi operasyonda ele geçirildiği belirtildi.

Polis, vilayette hiç kimsenin yasadışı ürün yetiştirmesine, yasadışı uyuşturucu işlemesine ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmasına izin verilmeyeceğini belirtti.