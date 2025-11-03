Haberler

Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 8 Ölü, 200 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

KABİL, 3 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

Samangan Vilayeti Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Kari Lütfullah Habibi, pazartesi günü erken saatlerde yaşanan depremde eyaletin başkenti Aybak'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Samangan'ın Hazret Sultan bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı, komşu Belh vilayetinin Hulm bölgesinde ise 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin uzak bölgelerde depremin yol açtığı hasara yönelik değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydeden Afgan hükümeti, iletişimin yeniden sağlanmasının ardından ölü sayısının arttığı yönünde haberlerin gelebileceği uyarısında bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yerel hastanelerin artan yaralı sayısıyla başa çıkmakta zorlandığı ve bu bölgelere sağlık görevlileri ve acil durum ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Afganistan'da dağlık arazi yapısı ve zayıf altyapı sistemi nedeniyle depremlerde genellikle büyük can kayıpları yaşanıyor. Ülkede devam eden insani kriz de afetlere etkili şekilde müdahale kabiliyetini önemli ölçüde engelliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
SGK sistemi sil baştan! Milyonları ilgilendiren yenilikler geliyor

SGK sistemi sil baştan! Milyonları ilgilendiren yenilikler geliyor
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Milyonların gözü bu açıklamada! Vergi, harç ve ücretler değişecek
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.