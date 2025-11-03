Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 8 Ölü, 200 Yaralı

KABİL, 3 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde en az 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

Samangan Vilayeti Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Kari Lütfullah Habibi, pazartesi günü erken saatlerde yaşanan depremde eyaletin başkenti Aybak'ta 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Samangan'ın Hazret Sultan bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı, komşu Belh vilayetinin Hulm bölgesinde ise 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin uzak bölgelerde depremin yol açtığı hasara yönelik değerlendirmelerinin sürdüğünü kaydeden Afgan hükümeti, iletişimin yeniden sağlanmasının ardından ölü sayısının arttığı yönünde haberlerin gelebileceği uyarısında bulundu. Depremden etkilenen bölgelerde yerel hastanelerin artan yaralı sayısıyla başa çıkmakta zorlandığı ve bu bölgelere sağlık görevlileri ve acil durum ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Afganistan'da dağlık arazi yapısı ve zayıf altyapı sistemi nedeniyle depremlerde genellikle büyük can kayıpları yaşanıyor. Ülkede devam eden insani kriz de afetlere etkili şekilde müdahale kabiliyetini önemli ölçüde engelliyor.