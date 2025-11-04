Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 24 Ölü, 630 Yaralı

KABİL, 4 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 24 kişi hayatını kaybederken, çoğu hafif olmak üzere 630'dan fazla kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Hulm bölgesi olan ve 28 kilometre derinlikte meydana gelen depremden Belh, Samangan, Kunduz, Sar-i Pol ve Cüzcan vilayetleri etkilendi.

Afgan hükümetinin başlattığı kurtarma çalışmaları kapsamında ekipler, ana yolların bir kısmını temizleyip yeniden ulaşıma açarak yol engelleri nedeniyle mahsur kalan bazı sakinleri kurtardı.

Bedehşan eyaleti yetkilileri, depremde yaklaşık 800 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te bulunan ünlü Mavi Cami'de de deprem nedeniyle döküntüler meydana geldiği kaydedildi. 12. yüzyılda inşa edilen cami, ülkenin en önemli dini ve kültürel simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor.