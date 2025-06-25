Afganistan'da 6.000 Mülteci Ailesine Yardım

KABİL, 25 Haziran (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, ülkeye dönüş yapan 6.000 mülteci aileye yardım için önde gelen yerel bir yardım kuruluşuyla mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada toplam yardımın 41.466.000 afganiye (590.000 ABD dolarının üzerinde) ulaştığı ve ülkenin batısında yer alan Nimruz eyaletindeki Pul-e-Abresham Sınır Kapısı'nda 6.000 mülteci ailenin bu yardımdan yararlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre yardım kuruluşu, ailelere nakit yardımında bulunacak ve gıda malzemeleri sağlayacak.

İran-İsrail çatışması nedeniyle Afganistan'a dönen mültecilerin sayısı hızla artıyor.