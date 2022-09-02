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Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

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Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayeti olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan'da, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Bağlan vilayeti olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 21.30'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin 16,4 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Özbekistan ve Tacikistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.

22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor.

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Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel

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