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Afganistan'da 300 Aile Temiz İçme Suyuna Kavuştu

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Afganistan'ın kuzeyindeki İttifak Mahallesi'nde bulunan su kuyusu, TİKA tarafından tadilat ve onarım çalışmaları sonucunda yeniden kullanıma açıldı. 300'den fazla aile temiz içme suyuna kavuştu.

Afganistan'ın kuzeyinde 300'den fazla aile, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi desteğiyle yeniden içme suyuna kavuştu.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde yer alan İttifak Mahallesi'ndeki su kuyusunun tadilat ve onarımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 24 bin litrelik su deposunun kurulduğu, solar panelleri, su dağıtım odası ve tesisatının yenilendiği ve zemin onarımının yapıldığı kaydedildi.

Onarılan su kuyusu, İttifak Mahallesi'nde düzenlenen törenle burada yaşayan 300'den fazla ailenin kullanımına sunuldu.

Törene, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi yetkilileri ile mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, konuşmasında "Su hayattır. Dünyanın birçok yerinde temiz içme suyuna ulaşım maalesef çok zor. Bu vesile ile 300'den fazla ailenin yeniden temiz suya kavuşmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İttifak Mahallesi muhtarı ve sakinleri de TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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