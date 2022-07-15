Afganistan'da 15 Temmuz Şehitleri anısına 250 fidan dikildi

Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 6 yıl önce bugün meydana gelen darbe girişimine direnirken hayatını kaybeden şehitler anısına 250 fidan dikildi.

Başkent Kabil'in Kargı bölgesinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, TMV yetkilileri ve Kabil Belediye Başkanı yardımcıları Mevlevi Muhammed Halid Secestani ve Sadreddin Tacik katıldı.

Büyükelçi Erginay, büyükelçilik çalışanları ile etkinliğe katılan Türk ve Afgan yetkililer teker teker fidan dikti.

Etkinlikte akasya ve çam fidanları olmak üzere, toplam 250 fidan dikildi.

AA muhabirine açıklama yapan Erginay, "Bugünün anlamına bağlı olarak 15 Temmuz'daki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve bu faaliyetimizle birlikte giderek, büyüyerek, gelişerek bu şehitlerimizin anısını yaşatmalarını diliyoruz bu ağaçlarımızın." ifadesini kullandı.

Erginay, geçen yıl da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikimi etkinliği yaptıklarını belirterek bunun Kabil'in yeşillenmesine katkı sağlamasını diledi.

Kabil Belediye Başkanı Yardımcısı Mevlevi Muhammed Halid Secestani de tüm alanlarda Türkiye'nin Afgan halkının yanında olduğunu belirterek söz konusu etkinlik nedeniyle Türkiye'ye ve kurumlarına teşekkür etti.