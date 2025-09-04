Afganistan'da 130 Kişi Zehirlendi
Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinde 130 kişi, Şemsi köyünde zehirlenme olayına kurban gitti. Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve zehirlenme nedenleri üzerinde soruşturma başlatıldı.
KABİL, 4 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinin Ceci Meydan ilçesine bağlı Şemsi köyünde çarşamba günü akşam saatlerinde 130 kişi zehirlendi.
Vilayet sözcüsü Mustağfir Gurbez perşembe günü yaptığı açıklamada sağlık ekiplerinin etkilenen kişilere tıbbi yardım sağlamak üzere bölgeye sevk edildiğini söyledi.
Zehirlenmelerin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel