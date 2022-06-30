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Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak

Xinhua - Güncel
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Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın resmi haber ajansı Bakhtar'ın bildirdiğine göre, Taliban yönetimindeki ilk Cirga, yani Afgan din alimlerinden ve ileri gelenlerinden oluşan büyük meclis Perşembe günü başkent Kabil'de toplanacak.

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın resmi haber ajansı Bakhtar'ın bildirdiğine göre, Taliban yönetimindeki ilk Cirga, yani Afgan din alimlerinden ve ileri gelenlerinden oluşan büyük meclis Perşembe günü başkent Kabil'de toplanacak. Haber ajansı, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3.500 din alimi ve ileri geleninin üç gün sürecek Cirga'ya katılmaya davet edildiğini de ekledi. Cirga katılımcılarının 7. sınıftan 12. sınıfa kadar kız okullarının yeniden açılmasının yanı sıra hükümet türü, ulusal bayrak ve ulusal marş gibi konuları tartışmaları bekleniyor.

Xinhua / Güncel

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