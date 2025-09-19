Afganistan: ABD Askeri Varlığına İhtiyacımız Yok

Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediği açıklamasına ilişkin, ülkelerinde Amerikan askeri bulundurmadan Washington yönetimiyle ortak çıkara dayalı ilişki içinde olmaları gerektiği yanıtını verdi.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Trump'ın ülkedeki Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediği açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Celali, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." ifadesini kullandı.

Afgan halkının tarih boyunca hiçbir ülkenin askeri varlığını kabul etmediğine dikkati çeken Celali, bu hususun Başkan Trump'ın ilk döneminde, Şubat 2020'de Washington yönetiminin Taliban ile imzaladığı Doha Anlaşması'nda yer aldığını hatırlattı.

Trump'ın Bagram planı

ABD Başkanı Trump, İngiltere'yi ziyaretinde Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram'ı geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği askeri hava üssünü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri sürmüş, Taliban yönetimi ise iddiayı reddetmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, üssün Çin'in değil Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.

Doha Anlaşması

Başkan Trump'ın ilk döneminde, Şubat 2020'de Washington yönetimi, Taliban ile Doha Anlaşması'nı imzalamıştı.

Anlaşmada çeşitli güvenlik konularının yanı sıra ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi yer alıyordu. Bu kapsamda temmuzda Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Taliban, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.