Afganistan'a Mülteci Dönüşü: 1,5 Milyon Kişi Ülkesine Geri Döndü

KABİL, 28 Temmuz (Xinhua) -- 2025'in ilk yedi ayında büyük çoğunluğu İran'dan olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon Afgan mülteci ülkesine geri döndü.

Yerel medya kuruluşu Tolonews'in pazartesi günü bildirdiğine göre, İran'dan geri dönen yaklaşık 1,2 milyon mültecinin çoğunluğunu kayıtsız göçmenler oluşturdu. Geri kalan mülteciler ise Pakistan'dan geldi.

Haberde ayrıca, İran'dan dönenlerin yüzde 43'ünün, Pakistan'dan dönenlerin ise yüzde 53'ünün 18 yaşın altındaki çocuklar olduğu belirtildi.

Geniş çaplı geri gönderme süreci, sınır dışı oranlarının azaltılması ve itidal çağrısında bulunan Afgan geçici hükümetinin talepleri üzerine hayata geçiriliyor.

İran ve Pakistan'daki yetkililer, belgesiz yabancıların yasa dışı ikametlerine son vererek ülkelerine dönmelerini istiyor.