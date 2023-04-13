Afganistan'a komşu ülkeler dışişleri bakanları Semerkant'ta bir araya geldi

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Afganistan'a komşu ülkeler Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya dışişleri bakanları 4. Toplantısı başladı.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Pakistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hina Rabbani Khar ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Saidov, komşu ülkelerin Afganistan'la ilgili ortak tutum ve yaklaşım izlemesi açısından bu toplantının önemli olduğunu vurguladı.

Saidov, toplantıda Afganistan ile ilgili yapıcı ve verimli görüşmelerde bulunacaklarını ifade ederek, bu ülkedeki durumun yakın gelecekte de küresel ve bölgesel güvenliği etkileyen önemli etkenlerden biri olmaya devam edeceğini belirtti.

Uluslararası toplumun Afganistan'ın yeni hükümetinden kapsayıcı hükümetin oluşturulması, ulusal azınlıkların ve kadın haklarının korunması, terörle ilişkinin kesilmesi gibi alanlarda üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini dile getiren Saidov, tüm bunların dünya ülkelerinin Afganistan'daki yeni hükümetle diyalog kurmalarında önemli olacağını aktardı.

Bahtiyar Saidov, günümüzde Afganistan'daki sosyo-ekonomik durumun ağır olduğunu kaydederek, bu nedenle Afgan halkına insani yardımın yanı sıra ekonomik altyapı projelerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan'daki durumun öncelikle bu ülkeye komşu devletleri yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Bahtiyar Saidov, bu ülkelerin Afganistan'daki durumun bir an önce istikrara kavuşmasından yana olduğunu ve bunun için gereken tüm çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Toplantıda bakanlar, Afganistan'daki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacak, Afganistan'ın geçici hükümetinin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bununla ilgili olarak dünya toplumu tarafından ortak adımlarının oluşturulmasıyla ilgili bir mekanizmanın geliştirilmesi ve Afganistan'da huzur ve istikrarın pekiştirilmesine yönelik önemli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi meselelerini ele alacak.

Toplantının sonunda Afganistan'da komşu ülkeler Dışişleri Bakanları 4. toplantısının sonuçlarına ilişkin "Semerkant Deklarasyonu" imzalanacak.

Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının ilk toplantısı Eylül 2021'de video konferans formatında, ikincisi Ekim 2021'de Tahran'da, üçüncüsü ise Mart 2022'de Çin'de düzenlenmişti.