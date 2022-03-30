Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı, Çin'de başladı

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü, Çin'in Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde başladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Pakistan, İran, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ve temsilcileri katılıyor.

Endonezya ve Katar dışişleri bakanlarının da konuk olarak davet edildiği toplantıya, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emir Han Muttaki'nin de katılması bekleniyor.

Zirvede, 3 büyük güç (Troyka) Çin, ABD, Rusya ile Pakistan ve Afganistan temsilcilerinin katılacağı "Genişletilmiş Troyka" toplantısı da yapılacak.

Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Şiaoyong'un başkanlık edeceği toplantıya, ABD adına Afganistan Özel Temsilcisi Tom West katılacak.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilki 8 Eylül 2021'de Pakistan'da, ikincisi 27 Ekim 2021'de İran'da yapılmıştı. Pakistan ve İran'da yapılan toplantılara geçici hükümetin temsilcileri katılmamıştı.